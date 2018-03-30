وكيل عماد متعب يعترف بمفاوضات نادي الزمالك المصري

دخل نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في مفاوضات مع عماد متعب مهاجم الأهلي والمعار لصفوف التعاون السعودي، لضمه لصفوف القلعة البيضاء في بداية الموسم المقبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال نادر شوقي وكيل أعمال متعب في تصريحات إذاعية: “فتح الزمالك خط مفاوضات شفهية مع عماد متعب من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وأضاف شوقي:”المفاوضات تعتبر محاولات من الزمالك لجس نبض اللاعب، لكن اللاعب رفض ارتداء القميص الأبيض، وأكد أنه لن يبيع تاريخه الطويل مع الأهلي من أجل موسم أو موسمين في الزمالك”.

وتابع:”متعب رفض إعلان اعتزاله نهاية الموسم الجاري، وقرر الاستمرار في الملاعب لمدة موسم أو موسمين آخرين، ولن يجبره أحد على اتخاذ قرار الاعتزال دون رغبة منه”.

وأردف قائلًا:”عقد متعب مع الأهلي ينتهي نهاية الموسم الجاري، وحينها يصبح اللاعب حرًا، ولم يطلب مسؤولو القلعة الحمراء عودة اللاعب مرة أخرى حتى الآن، وسننتظر حتى نهاية الدوري السعودي وبعدها نحدد وجهته سواء بالاستمرار في التعاون أو أي نادٍ آخر”.