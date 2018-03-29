عبدالله السعيد يتحدى النادي الأهلي المصري بقرار جديد.. والبدري يهدده

واصل عبدالله السعيد لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول تصعيد أزمته مع إدارة ناديه، بعد صدور قرار بعرضه للبيع أو الإعارة في نهاية الموسم الحالي وعدم مشاركته في المباريات الرسمية بسبب توقيعه على عقود رسمية للزمالك قبل تمديد عقده مع الأهلي.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “أبلغ عبد الله الجهاز الفني لفريقه بقيادة حسام البدري عدم رغبته خوض أي تدريبات مع الفريق لنهاية الموسم الحالي لتجنب الاحتكاك مع الجماهير وأعضاء النادي، بعد أزمة توقيعه للزمالك وما ترتب عليه من قرار عرضه للبيع أو الإعارة خارجيًا”.

وأضاف المصدر: “السعيد أبلغ -أيضًا- الجهاز الفني أنه متواجد في لندن وسيقوم بعدها بالسفر إلى فرنسا قبل العودة إلى مصر والانضمام لمعسكر المنتخب القادم، وأنه سيحرص على التدريب يوميًا خارج مصر للحفاظ على لياقته الفنية والبدنية”.

وتابع: “حسام البدري رفض طلب عبدالله السعيد وأكد له أنه سيكون معرضاً لمواجهة شبح الخصومات اليومية حال استمرار غيابه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة”.

واستطرد المصدر: “البدري أكد للسعيد أنه سيتعرض لعقوبة مالية عن كل يوم يغيب فيه عن المران وفقًا للائحة ويجب عليه العودة والانتظام في تدريبات الفريق عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها”.

وأردف: “عبدالله حصل على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية بعد انتهاء معسكر المنتخب المصري في سويسرا ولكن بمجرد انتهاء هذه الإجازة سيكون مطالباً بالعودة من جديد للانتظام في تدريبات الفريق انتظارًا لوضوح طريقة بيعه أو إعارته خارجيًا”.

ومن جانب آخر طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التونسي علي معلول بإحضار تقرير طبي عن إصابته الأخيرة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده، استعدادًا لكأس العالم في روسيا 2018.

وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع معلول للاطمئنان على إصابته وطالبه بإحضار التقرير الطبي من الجهاز الطبي لمنتخب بلاده من أجل عرضه على خالد محمود طبيب الفريق لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

كما رشح طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي لطفي لاستكمال مباريات الدوري المقبلة رافضًا الدفع بشريف إكرامي إذ شدد سليمان لحسام البدري المدير الفني للفريق على أنه يمر بحالة نفسية متراجعة قد تؤثر سلبًا على أدائه حال مشاركته في الدوري.

وأضاف أن مباريات الدوري المقبلة ستكون فرصة جيدة لتجهيز علي لطفي بعد إجادته في مباراة الفجيرة الودية موكدًا أنه سيكون الأجهز فنيًا وبدنيًا من شريف إكرامي الغائب طوال الفترة الماضية عن التدريبات والمباريات.

إلى ذلك، تراجع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة عن قرار تجديد عقد الأرجنتيني كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول خلال الأيام المقبلة، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في معسكر سويسرا الأخير.

وكان المنتخب المصري تلقى هزيمتين أمام منتخبي البرتغال واليونان بنتيجة 2/1 و1/0 على التوالي وسط أداء فني متواضع أغضب الجماهير المصرية.

وقال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات إذاعية: “ليس هناك ما يدعو للتعجل في تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، لن نناقش الأمر في اجتماعات مجلس إدارة الجبلاية خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “ليس هناك أي داع للاستعجال في تجديد عقد كوبر، نركز الآن في الاستعداد بشكل جاد لنهائيات كأس العالم ووفقًا للنتائج في المونديال سنرى الأصلح للمنتخب هل يستمر كوبر أو يرحل”.

يذكر أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كان أكد أن مجلس إدارة الاتحاد استقر على تجديد عقد هيكتور كوبر خلال الأيام المقبلة لضمان استقرار الفراعنة قبل المشاركة في كأس العالم.

ومن جانب أخر قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن أزمة الأخيرة التي عانى منها عبد الله السعيد، لاعب النادي الأهلي، لم تؤثر على أدائه مع المنتخب خلال مباراتي البرتغال واليونان الوديتين.

وأضاف: “عبد الله ظهر كعادته متألقًا ولم يتأثر بأزمته الأخيرة، ووضح تأثيره على المنتخب حينما شارك بديلاً في مباراة اليونان، والجميع شاهد الفارق في أداء خط الوسط، وكوبر لم يطلب سرعة حل الأزمة، المنتخب يركز فقط على كأس العالم، لكننا جميعًا في الاتحاد نتسابق لحلها، فهذا طبيعي في ظل وجود مشكلة لأي لاعب قبل هذه المرحلة المهمة”.

وتابع: “حل الأزمة يأتي بالتفاهم مع الزمالك سواء قرر الأهلي بيعه أو الإبقاء عليه، فلا بد من الحصول على موافقة الزمالك والوصول إلى حل يرضي الطرفين وإلا سيتعرض السعيد لعقوبة الإيقاف”.

وكان عبدالله السعيد وقع عقود انتقاله للزمالك وعقد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، مؤتمرًا صحفيا نشر به صور التوقيع إلا أن السعيد عاد بعدها وجدد تعاقده مع الأهلي، ليصبح مهددًا بالإيقاف للتوقيع لناديين في آن واحد.

وأعلن الأهلي أن الموسم الجاري هو الأخير للسعيد في الأهلي على أن يتم بيعه أو إعارته في نهاية الموسم.