تركي آل الشيخ يبرر هجومه على محمد السهلاوي.. ويصالحه بهذه الطريقة‎ (صور)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، أنه تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ أسابيع.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على “تويتر”:” تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على وضع برنامج تأهيلي لمحمد السهلاوي لمدة 3 أسابيع… عسى الله ينفع أن به”.

تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ أسابيع … عسى الله ينفع أن به♥ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

ودافع آل الشيخ عن تغريداته إثر خسارة المنتخب أمام نظيره البلجيكي، وهجومه على مهاجم المنتخب الوطني محمد السهلاوي بعد المباراة.

وغرّد آل الشيخ قائلًا: “كوني في موقع المسؤولية، هذا لا يعني أنني لست مثل باقي المشجعين المحبين للمنتخب، وردود فعلي تشبه تمامًا ردود فعلكم، ومستوى السهلاوي نازل وهذه حقيقة، ولولا معرفتي أن لديه أفضل ما تضايقت، لذلك ما زلت أنتظر منه ومن إخوانه اللاعبين أكثر”.

كوني في موقع المسؤلية هذا لا يعني أنني لست مثل باقي المشجعين المحبين للمنتخب، ردود فعلي تشبه تمامًا ردود فعلكم .. مستوى السهلاوي نازل، وهذه حقيقة، ولولا معرفتي أن لديه أفضل ما تضايقت، لذلك ما زلت أنتظر منه ومن إخوانه اللاعبين أكثر???????????????????????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

وشنَّ آل الشيخ هجومًا ناريًا على السهلاوي بسبب المستوى الذي ظهر به أمام بلجيكا في المباراة التي انتهت بهزيمة المنتخب برباعية نظيفة، مطالبًا بتجربة المهاجمين الشباب باعتبارهم أفضل منه.

وردَّ آل الشيخ على مغرد غاضب من تغريداته قائلًا: “كلامي واضح … والسهلاوي ليس سبب الهزيمة … لكن مستواه نازل جدًا … ولدينا مشكله في الهجوم واضح، ولماذا تزعلون من الرأي؟!”.

فيما أجاب عن تغريدة تهكمية بأن ميوله هلالية، وأنه من ألغى إيقاف لاعب الهلال سلمان الفرج ليلعب أمام الأهلي، قائلًا: “أنا اللي بجيب أهداف … شوية عقل يا ناس”.