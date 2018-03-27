إيقاف برنامج “ملعب الشريف” بسبب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري (صورة)

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الثلاثاء، وقف برنامج “ملعب الشريف” الذي يعرض على قناة “ltc” لمدة شهر؛ بسبب استضافته رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وشمل قرار المجلس توقيع غرامة على القناة قدرها 50 ألف جنيه، إلى جانب إحالة أحمد الشريف إلى نقابته المختصة للتحقيق معه، بالإضافة إلى الإنذار بسحب ترخيص القناة في حال تكرار المخالفة.

وجاء القرار الصادر من المجلس الذي حمل رقم (2، لسنة 2018)، ضد البرنامج؛ بسبب استضافة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، وإتاحة الفرصة له للهجوم على العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق، وكذلك تجاوزاته ضد النادي الأهلي.

وكان مرتضى منصور قد هاجم خلال مداخلة مع البرنامج رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعددًا من المسؤولين بالنادي؛ على خلفية صفقة اللاعب عبدالله السعيد.