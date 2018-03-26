النادي الأهلي المصري يقدم بلاغًا للنائب العام ضد مرتضى منصور

أكد عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء أصدر قرارًا بتقديم بلاغ للنائب العام بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال عدلي القيعي مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في تصريحات تلفزيونية: “النادي الأهلي قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور بسبب تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها الإدارة”.

وأضاف القيعي: “تلقيت اتصالًا من محمود الخطيب مساء الأحد وكان متعجبًا للغاية مما قيل ضدنا من مرتضى منصور، وطلب منّي أن أتابع معه بكل احترام وبكل السبل القانونية وكل الوسائل التي تليق بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على حق النادي ضد ما قيل”.

وواصل: “الإجراءات القانونية اتخذت بالفعل، نحن دائمًا من نختار ميدان المعارك والأسلحة أيضًا، ولا نجعل أي أحد يأخذنا لمعركة في توقيت يريده هو”.

وتابع: “الإجراءات القانونية لن تقتصر على مرتضى منصور فقط، حيث إن الخطأ لا يكون خطأ من قام بالتطاول فقط بل من استدرجه ليخرج عن الحدود لابد وأن تتم محاسباته وستتم ملاحقته بشكل قانوني”.

ووجه القيعي رسالة للخطيب الذي سيخضع لعملية جراحية في الخارج: “لا تقلق من أي شيء إلا صحتك الآن، تاريخ الأهلي وقيم النادي يدافعون هنا دائمًا”.