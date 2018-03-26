حقيقة مفاوضات الزمالك مع شريف إكرامي حارس النادي الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة دخول مجلس الإدارة في مفاوضات مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، للانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة.

وكان الإعلامي إبراهيم فايق أكد خلال برنامجه أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع إكرامي “عبر وسطاء” للتوقيع للفريق الأبيض خلال الصيف المقبل، عن طريق دفع الشرط الجزائي الخاص في عقد اللاعب.

وقالت مصادر داخل نادي الزمالك لشبكة “إرم نيوز” إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، لأن الزمالك يمتلك حارسين على أعلى مستوى وهما أحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم “جنش”، بالإضافة إلى الحارس الصاعد عمر صلاح.

وشددت تلك المصادر على أن الزمالك لا يحتاج إلى “وسطاء” كما ادعى البعض، لأن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو المحامي الخاص بالكابتن إكرامي والد شريف حارس الأهلي، وبالتالي لا يعقل أن يتدخل وسطاء بين الطرفين.

ويرغب الأهلي في ترضية الثلاثي شريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور، بعد تجديدهم للفريق “على بياض” مع ترك القيمة المالية لتقدير مجلس الإدارة، حيث سيحصل كل لاعب على 7 ملايين جنيه سنويًا، ولكن اصطدم الثلاثي بالقيمة المالية المرتفعة لعقود عبدالله السعيد وأحمد فتحي، والتي تخطت 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، بخلاف الإعلانات.