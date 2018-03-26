مدافع سموحة على أعتاب النادي الأهلي المصري

اقترب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل، من خلال عقد صفقة تبادلية مع نادي سموحه السكندري.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “استقر حسام البدري، المدير الفني، على التعاقد مع عبدالله بكري، مدافع سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم خط دفاع الفريق في ظل النقص العددي الواضح بعد احتراف أحمد حجازي وكثرة إصابات رامي ربيعة وسعد سمير وتقدم سن محمد نجيب”.

وأضاف المصدر: “الأهلي تلقى عرضًا من نادي سموحة من أجل التعاقد مع الثنائي أكرم توفيق وكريم نيدفيد في بداية الموسم المقبل، استغلالاً لعدم مشاركتهما بشكل أساسي مع القلعة الحمراء الموسم الحالي”.

وتابع: “الأهلي استقر على الموافقة على انتقال أكرم توفيق فقط لسموحة مقابل التعاقد مع عبدالله بكري بسبب قيد كريم نيدفيد في القائمة الأفريقية للفريق هذا الموسم”.

وأردف: “عبدالله بكري نال إعجاب لجنة الكرة والجهاز الفني في الموسم الماضي، وتجمدت المفاوضات وقتها بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي طلبها فرج عامر، رئيس النادي السكندري، لكن رغبة سموحه في ضم أكرم فتحت الباب مجددًا أمام الأهلي لضم اللاعب”.

وفي الإطار ذاته، رفض البدري، رحيل سعد سمير، مدافع الفريق، في انتقالات الصيف نظرًا للحاجة لجهوده، لاستكمال مشوار دوري أبطال أفريقيا.

البدري ناقش مع جهازه المعاون خلال رحلة الجابون الأخيرة بعض الأمور الفنية وقال له أحد مساعديه إن ا”للاعب يرغب في الرحيل إلى أوروبا عقب مونديال روسيا 2018 وهو ما رفضه البدري شكلاً وموضوعًا”.