عدلي القيعي يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي المصري ويعلق على هجوم مرتضى منصور

علّق عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي المصري على الهجوم الذي تعرض له من قبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خلفية الأزمة المشتعلة بين الناديين حاليًا بسبب صفقة عبدالله السعيد.

وشن مرتضى هجومًا حادًا على القيعي في تصريحات تلفزيونية ووصفه بـ”الكلب” بسبب تصريحات الأخير عن صفقة عبدالله السعيد وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي.

وقال القيعي في تصريحات إذاعية إن “أكثر شخص يسيء لنادي الزمالك، هو رئيسه مرتضى منصور، لست غاضبًا من هجوم رئيس الزمالك علي، فهذا أمر متوقع، وكنت أعلم ذلك، ولكنني سأرد عليه باستفاضة خلال برنامجي على فضائية الأهلي، غدًا”.

وأضاف أن “ردي على مرتضى منصور، لن يكون بنفس الأسلوب الخاص به، فإذا كنت أقود سيارتي، وقام سائق توكتوك بالاصطدام بسيارتي، لن أنزل كي أتشاجر معه، تعرضت لنفس الأمر من مرتضى ولم أرد حينها، هل يعقل أن أرد الآن وأنا كبير”.

وتابع القيعي أنني “أعرف جيدًا كيف أحصل على حقي، ولكن بطريقتي، وردي على رئيس الزمالك، سيكون بأخلاق النادي الأهلي”.

وعن التعاقد مع علي جبر قال القيعي “بالفعل هناك صفقة كبرى تعوض رحيل أحمد حجازي ولكنني لا أستطيع الإفصاح عن اسم اللاعب”.

وتابع أن ” لحنة الكرة فقط هي التي من حقها الإفصاح عن اسم الصفقة الجديدة التي ستقود دفاع الأهلي في الموسم المقبل فور التعاقد معه بشكل رسمي”.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن بالأمس عن موافقته على شراء الأهلي لعلي جبر بمقابل مالي يصل إلى 3 ملايين دولار، أي ما يقارب 52 مليون جنيه مصري.

وتنتهي إعارة جبر لويست برومينتش ألبيون بنهاية الموسم الجاري، حيث تتجه النية لدى النادي الإنجليزي لعدم تفعيل بند شراء اللاعب.