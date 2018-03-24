تداول صور مسربة لقميص النادي الأهلي المصري الجديد دون “النجمة الرابعة”

تداول جمهور النادي الأهلي المصري صورًا مسربة لقميص الفريق الجديد الذي سيظهر للمرة الأولى في مباراة الفريق أمام نادي الفجيرة الإماراتي الودية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلي الإمارات، غدًا الأحد ، استعدادًا لمواجهة الفجيرة وديًا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن احتفالات مرور 50 سنة على تأسيس النادي الإماراتي، وسوف يخوض الفريق مرانًا وحيدًا يوم الإثنين، ويواجه الفجيرة في اليوم التالي، على أن تعود بعثة الأحمر إلى القاهرة، يوم الخميس المقبل.

وقامت شركة”سبورتا”، بتصميم القميص الجديد، بعد الاتفاق مع الجهاز الفني وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، واختيار الخامات والتصميمات المناسبة.

وما لفت نظر الجمهور هو عدم وجود النجمة الرابعة على القميص الجديد، رغم فوز الفريق بلقب الدوري الـ40 في تاريخه مؤخرًا، وأشار عبدالحفيظ إلى أن سبب عدم وجودها، هو أن تصميمه منذ فترة كبيرة، ولم يكن وقتها الأهلي قد حسم بطولة الدوري العام هذا الموسم، ولذلك لم يتم إضافة النجمة الرابعة.

وأكد عبدالحفيظ أن هذا “التي شيرت” الذي تم نشر صورته، سيخوض به الفريق مباريات الموسم الحالي فقط، ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباريات الموسم الجديد بتيشرت آخر بتصميم آخر يحمل النجمة الرابعة.