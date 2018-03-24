النصر الإماراتي يرغب في ضم أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي المصري

دخل نادي النصر الإماراتي في مفاوضات قوية مع لاعب النادي الأهلي أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق، المعار حاليًا للاتفاق السعودي، بداية من الموسم المقبل.

وتلقى الشيخ والنادي الأهلي اتصالات من الجانب الإماراتي؛ للحصول على خدمات اللاعب فور انتهاء إعارته للاتفاق.

ويرغب نادي النصر الإماراتي في ضم الشيخ بعد تألقه اللافت للنظر مع الاتفاق، بالإضافة إلى ظهوره بمستوى طيب مع الأهلي.

ويرتبط أحمد الشيخ بعقد إعارة مع الاتفاق حتى نهاية الموسم.

كما تلقى الشيخ اتصالات شفوية من نادي الفيحاء السعودي؛ للتوقيع معه في فترة الانتقالات القادمة، بعد نهاية إعارته إلى الاتفاق.