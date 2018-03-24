كوبر: محمد صلاح يشبه ميسي ويستطيع أن يكون الأفضل في العالم (فيديو)

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة يمثل أهمية كبرى للمنتخب ودوره شبيه بما يقدمه ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين.

وأوضح كوبر في المؤتمر الصحفي عقب خسارة منتخب مصر أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف وديًا أنه واثق في قدرات محمد صلاح ويعلم أنه لاعب موهوب ويستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم.

وأضاف: “هدفنا الأساسي أن نلعب بشكل جماعي وليس فرديًا وعلينا التطور في المرحلة القادمة، وخروج صلاح من مباراة البرتغال لأنه فضّل مشاهدة لاعبين آخرين وهذا الخروج لم يؤدِّ لخسارة المنتخب مثلما يرى البعض”.

وأكد كوبر أن المباراة أمام البرتغال كانت مهمة لمعرفة مستوى الفراعنة موضحًا أنه حزين للخسارة في الوقت القاتل وفي لحظات صعبة ولكن الهزيمة جزء من كرة القدم.

وأضاف: “واجهنا بطل أوروبا وهو فريق من أقوى منتخبات العالم، كنت أتمنى ألا نخسر ولكننا استفدنا بشكل كبير من هذه المباراة علينا تجنب بعض الأخطاء”.