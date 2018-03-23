كريستيانو رونالدو يخطف فوزًا مثيرًا للبرتغال على حساب منتخب مصر (فيديو)

خسر المنتخب المصري من نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف خلال مباراة ودية اليوم الجمعة في سويسرا، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا.

تقدم محمد صلاح للمنتخب المصري على نظيره البرتغالي في الدقيقة 57، حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، حيث استلم كرة من عبدالله السعيد، وسددها مباشرة في شباك البرتغال.

وتعادل كريستيانو رونالدو للمنتخب البرتغالي في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع من رأسية قوية.

وبعد التعادل مباشرة أحرز رونالدو الهدف الثاني في الثانية الأخيرة من رأسية قوية أيضًا، وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل، ولكن احتسبه مرة أخرى بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول اول مصر في مرمى البرتغال محمد صلاح HD pic.twitter.com/oLttMazXTo — WC18HD (@WC18HD) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

قوووووووووووووووووووووول البرتغال التعادل د92 في مرمى مصر عن طريق رونالدو HD pic.twitter.com/39h7zbKFvf — WC18HD (@WC18HD) ٢٣ مارس، ٢٠١٨