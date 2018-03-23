أهداف مباراة مصر والبرتغال.. محمد صلاح يتقدم للفراعنة ورونالدو يخطف هدفين في الدقائق الأخيرة (فيديو)

تقدم محمد صلاح للمنتخب المصري على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، خلال المباراة الودية التي تقام بين الفريقين في إطار استعداد الفريقين لمونديال 2018.

وسدد صلاح كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، حيث استلم كرة من عبدالله السعيد، وسددها مباشرة في شباك البرتغال.

وتعادل كريستيانو رونالدو للمنتخب البرتغالي في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع من رأسية قوية، وأحرز الهدف الثاني في الثانية الأخيرة من رأسية قوية أيضًا.

قوووووووووووووووووووووول البرتغال التعادل د92 في مرمى مصر عن طريق رونالدو HD pic.twitter.com/39h7zbKFvf — WC18HD (@WC18HD) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

هدف ملغي لـ منتخب البرتغال د95 بداعي التسلل !! pic.twitter.com/hUT8roxWx5 — WC18HD (@WC18HD) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

ويلعب منتخب مصر مع البرتغال وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تنطلق في روسيا في يونيو حزيران المقبل.

وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة، في زوريخ في سويسرا التي تستضيف معسكرًا تدريبيًا للمنتخب المصري الذي سيخوض مباراة ودية ثانية أمام اليونان في 27 مارس آذار.

ووصف كوبر المواجهة مع البرتغال بأنها صعبة للغاية أمام بطل أوروبا الذي يضم بين صفوفه أفضل لاعب في العالم لكنه قال إنه يسعى للفوز.