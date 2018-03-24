سقطة أخلاقية لميدو ومجدي عبدالغني وحازم إمام قبل مباراة مصر والبرتغال

خرج الثلاثي مجدي عبدالغني وحازم إمام عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة عن النص في مقطع فيديو مسرب للثلاثي مع الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل تحليل مباراة منتخبي مصر والبرتغال الودية.

وشهد مقطع الفيديو ألفاظًا خارجة من جانب مجدي وميدو مع ضحكات من حازم إمام وسيف زاهر في كواليس الأستوديو التحليلي ظنًا أن الأستوديو لم يتم بثه على الهواء مباشرة بعد.

ولم تبد إدارة قناة “أون سبورت” أو أفراد الاستوديو التحليلي أي رد فعل بخصوص الواقعة التي انتشرت بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا بعد أن كان الثلاثة ضمن الأستوديو التحليلي لمباراة المصري والبرتغالي في إطار استعادادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم، يشار إلى أن المنتخب البرتغالي قلب تأخره من 1/0 إلى 2/1 بفضل هدفين من النجم كريستيانو رونالدو.