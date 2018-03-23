مباراة السعودية وأوكرانيا.. لهذه الأسباب بيتزي ينتظر اختبارًا صعبًا

يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ودية أمام أوكرانيا مساء الجمعة على هامش معسكر الأخضر في إسبانيا استعدادًا لبطولة كأس العالم التي تنطلق خلال شهر يونيو المقبل في روسيا.

ويعد الاختبار الودي للمنتخب السعودي أمام أوكرانيا مهمًا في إطار الإعداد للمونديال خاصة في ظل صعوبة مجموعة الأخضر التي تضم منتخب روسيا صاحب الضيافة، وأيضًا منتخب الأوروجواي العنيد بجانب منتخب مصر.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأسباب التي تزيد من صعوبة المواجهة بين السعودية، وأوكرانيا.. في السطور التالية:

بيتزي وشبح باوزا

رغم أن المباراة ودية إلا أن شبح المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا المدير الفني السابق للمنتخب السعودي يجبر مواطنه خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني الحالي على التعامل بمنتهى الحذر مع الوديات، لأنها مؤشر مهم للجماهير السعودية قبل المونديال.

ورحل باوزا عن المنتخب السعودي رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الأخضر، ولكن بسبب سوء النتائج في المباريات الودية والخسارة أمام غانا بثلاثية فقد منصبه.

ويخشى بيتزي تكرار نفس الأمر خلال تجربة الودية مع السعودية أمام أوكرانيا بعدما خاض معسكرًا من قبل، وفاز على لاتفيا، وخسر أمام البرتغال، وبلغاريا.

تجربة الليغا

يدفع المنتخب السعودي ثمن التجربة التي أقدم عليها المسؤولون عن الرياضة السعودية بإرسال بعض اللاعبين لأندية الدوري الإسباني، والاستفادة من أجواء احترافية وتدريبية مميزة في الليغا، إلا أن الأمر يبدو مختلفًا بالنسبة للمنتخب السعودي، فاللاعبون الذين رحلوا إلى الدوري الإسباني ابتعدوا عن المباريات لأكثر من شهرين منذ انضمامهم في يناير الماضي.

ويضم المنتخب السعودي 3 عناصر أساسية في تشكيلته، وقائمته لمباراة أوكرانيا تلعب في الليغا، ولكنها لا تشارك بشكل أساس على رأسها سالم الدوسري نجم الأخضر، واللاعب الموهوب الذي لا يشارك مع فياريال، كما أن فهد المولد يعاني نفس الأمر مع ليفانتي، ويحيى الشهري مع ليغانيس.

تراجع الهلال

يعتمد المنتخب السعودي على لاعبي الهلال في أغلب قوامه الرئيس قبل المونديال، وهو الأمر الذي يمثل صعوبة كبيرة في طريق المدرب بيتزي.

وعانى الهلال بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتراجع مستواه بصورة لافتة، وهو الأمر الذي يهدد المنتخب السعودي ويزيد صعوبة مباراة أوكرانيا.

ويضم المنتخب السعودي في قائمته لمعسكر إسبانيا الذي سيشهد ودية أوكرانيا 7 لاعبين من الهلال، هم: أحمد أشرف الفقي، ومحمد كنو، وعبد الله عطيف، وعبد الملك الخيبري، ومحمد جحفلي، وياسر الشهراني، وأسامة هوساوي.

تنظيم أوروبي

يجد منتخب السعودية نفسه أمام أوكرانيا الفريق الذي لا يضم نجومًا كبارًا كأسماء، ولكنه يلعب كرة منظّمة وجماعية سترهق بكل تأكيد المنتخب السعودي.

ويعد ألكسندر زيتشنكو لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي أبرز نجوم منتخب أوكرانيا بجانب القائد المخضرم روسلان روتان والحارس أندريه بياتوف.

وأكد عبد الظاهر السقا، مدافع منتخب مصر الأسبق والذي لعب في الدوري التركي لسنوات، لـ”إرم نيوز” أن اختيار أوكرانيا لمواجهة السعودية قرار صائب، نظرًا لتقارب أسلوبها مع أداء روسيا.

وأضاف:”المنتخب الأوكراني بلا نجوم، ولكنه يلعب بمجهود بدني، وأداء جماعي سريع سيكون على السعودية الحذر منه بشكل كبير في المباراة”.