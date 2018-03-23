الكشف عن قميص المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018 (صور)

كشف المنتخب السعودي يوم الجمعة، عن زيه الجديد المخصص لكأس العالم 2018 قبل مواجهة أوكرانيا وديًا في ماربيا الإسبانية.

ونشر الاتحاد السعودي على صفحته بموقع “تويتر” صورة للاعب فياريال الإسباني، سالم الدوسري وهو يرتدي القميص الأخضر للمنتخب.

أما القميص الأبيض، فظهر لاعب نادي ليفانتي الإسباني، فهد المولد وهو يرتديه.

وأنتجت شركة “نايك” قمصان المنتخب السعودي لكأس العالم، وقد تغير تصميم الشعار الخاص بـ”الأخضر”.

وتلعب السعودية ضمن المجموعة الأولى في مونديال روسيا إلى جانب روسيا المضيفة، ومصر، والأوروغواي.