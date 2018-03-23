تشكيلة منتخب مصر الأقرب لمواجهة البرتغال

يأمل الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر في إيقاف خطورة كريستيانو رونالدو عندما يواجه البرتغال وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تنطلق في روسيا في يونيو حزيران المقبل.

وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة، في زوريخ في سويسرا التي تستضيف معسكرًا تدريبيًا للمنتخب المصري الذي سيخوض مباراة ودية ثانية أمام اليونان في 27 مارس آذار.

ووصف كوبر المواجهة مع البرتغال بأنها صعبة للغاية أمام بطل أوروبا الذي يضم بين صفوفه أفضل لاعب في العالم لكنه قال إنه يسعى للفوز.

وأوضح في تصريحات للصحفيين في سويسرا “لدينا خطة للتعامل مع كريستيانو… قام الجهاز الفني بدراسته جيدًا مثلما ندرس أيضًا لويس سواريز وأدينسون كافاني اللذين سيقودان هجوم أوروجواي في كأس العالم.

“بالطبع لن أكشف عن خطتي في كيفية التعامل مع رونالدو لكن كل ما يمكن قوله أننا نواجه أفضل لاعب في العالم”.

ويلعب منتخب مصر في نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا وأوروغواي والسعودية فيما تلعب البرتغال في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والمغرب وإيران.

وخاض منتخب مصر تدريبين منذ وصوله إلى سويسرا بعد أن اكتملت صفوفه بانضمام محمد صلاح مهاجم ليفربول وركز كوبر على النواحي الدفاعية وتضييق المساحات في منطقة وسط الملعب.

وبحسب مصادر فإن التشكيلة الأقرب لتمثيل منتخب مصر خلال المباراة هي:

عصام الحضري

أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالشافي

طارق حامد، محمد النني

عبدالله السعيد أو شيكابالا، محمد صلاح، تريزيغيه.

مروان محسن أو كوكا.