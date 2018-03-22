لأول مرة.. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يهاجم عبدالله السعيد ويهدده

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة تهديد إلى عبدالله السعيد لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول؛ بسبب تراجعه عن الانتقال لصفوف القلعة البيضاء رغم توقيعه على عقود رسمية، وقيامه بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وشن مرتضى منصور هجومًا ناريًا لأول مرة على عبدالله السعيد، خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية وهدده بتوقيع عقوبة مالية كبيرة عليه.

وقال مرتضى لعبدالله السعيد: “وحياة أمي لدفعك أضعاف أضعاف اللي خدته، لن أتنازل عن الشرط الجزائي الذي يقدر بـ 100 مليون دولار، وسأحصل على كل مليم بعد قيامك بالتجديد للأهلي رغم توقيعك للزمالك.

وتابع: ” أنا ساكت عشان انتخابات الرئاسة لكن بعد ما تنتهي والدنيا تهدى هتكلم بعدها ومش هسيب حق الزمالك وهعرف أجيبه كويس، أعد أعضاء النادي أنه بعد رحيل اللجان التي فرضها خالد عبدالعزيز على النادي سيصبح في خزينة النادي 600 مليون جنيه بالإضافة إلى الشرط الجزائي في عقد عبدالله السعيد”.

وكان الزمالك وقّع عقودًا مع عبدالله السعيد ودفع مقابلًا ماليًا للاعب قدره 40 مليون جنيه، ثم قام اللاعب بتمديد تعاقده مع ناديه لمدة موسمين.