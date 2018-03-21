بمستندات جديدة.. نادي الزمالك المصري يتهم وزارة الشباب بـ”التربص” (صور)

أعلن نادي الزمالك المصري أن مديرية الشباب والرياضة تتعنت ضد مجلس الإدارة، كاشفًا عن مستندات جديدة أكد أنها تثبت تربص “المديرية” بالمجلس.

وأصدر الزمالك بيانًا هاجم من خلاله أحمد صالح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بعد قرار تكليف لجنة بفرز العضويات بالنادي، حيث قال النادي الأبيض في بيانه: “في واحدة من المفاجآت المدوية والتي تكشف عن وجود حرب من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ضد الزمالك ومجلس إدارته المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية، قام أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مجددًا، بتشكيل لجنة من أجل فحص العضويات داخل النادي، على الرغم من قيامه مسبقًا بناء على شكوى مقدمة من ممدوح عباس منذ 3 أشهر بتشكيل لجنة لفحص وفرز العضويات الموجودة بالنادي”.

وأضاف الزمالك في بيانه: “أصدر أحمد صالح قرارًا بأن جميع العضويات داخل الزمالك سليمة ولا يوجد أي مشاكل أو أزمات قانونية بخصوصها، وهو ما يؤكد سلامة موقف النادي بشأن ملف العضويات وأنه لا يوجد أي تجاوزات”.

وتابع النادي الأبيض: “قرار تشكيل لجنة لفحص العضويات مرة أخرى، يؤكد وجود حالة تربص بنادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب”.

من جهة أخرى، فاز الفريق الأول على نادي “كوكاكولا” 5/1، في مباراة ودية جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بنادي الزمالك.