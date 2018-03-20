في إشارة لتجاوزات مرتضى منصور.. وزير الرياضة المصري يتوعد المسيئين له بالرد (فيديو وصور)

في إشارة لتجاوزات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضده خلال الأيام الماضية، توعد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة في مصر، بالرد على المسيئين له بما أسماه “في التوقيت المناسب وبالإجراءات المحسوبة بدقة”.

جاء رد الوزير عبر تعليق له من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ما نشره الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” بشأن استمرار صمت الوزير، والحكومة على التجاوزات ضد الوزير خلال الأيام الماضية، في إشارة إلى اتهامات مرتضى منصور للوزير بالتسبب في أزمة داخل ناديه، بل والحديث عنه بشكل غير لائق في وسائل الإعلام، إلى جانب ذكر مرتضى للوزير باسمه فقط دون منصبه أو أي لقب قبل الاسم، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة للوزير وعدم تقدير له.

ورغم أن الإعلامي خالد أبو بكر وجه انتقادات لاذعة للحكومة والوزير عبر برنامجه، مساء أمس الإثنين، دون رد من الوزير أو الحكومة، إلا أن أبو بكر حرص على نشر فيديو انتقاده عبر صفحته ليرد الوزير عبر تعليق.

وكتب الوزير في تعليقه، اليوم الثلاثاء، نصًا: “أشكرك جدًا خالد بك، وممتن لحديثك عن أدائي ومقدر لشعورك واستيائك للصمت غير المبرر، وبإذن الله الرد سيكون في التوقيت المناسب وبالإجراءات المحسوبة بدقة، تحياتي”.

ولم تخلُ صفحة أبو بكر من تعليقات النشطاء، الذين أعربوا عن رفضهم للحديث عن الوزير بشكل غير لائق، خاصة خلال أزمة نادي الزمالك الأخيرة بعد قرار الوزير بتشكيل لجنة للإشراف على أموال النادي، تنفيذًا لقرار صادر من نيابة الأموال العامة التي تحقق في تجاوزات مالية وإدارية داخل النادي، وصلت إلى تكليف رئيس الوزراء لوزير الشباب بمتابعة سير العمل داخل النادي.

يذكر أن رئيس نادي الزمالك حمّل وزير الشباب والرياضة مسؤولية خسارة ناديه، أول أمس، في منافسات الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الجارية 2018، من الدور الـ 32 على يد فريق ديتشا الإثيوبي.

وقال مرتضى نصًا: “خالد عبدالعزيز حاطط الزمالك في دماغه”، إلى جانب تكرار نفس الأمر مسبقًا خلال الأزمة الأخيرة المتعلقة بتوقيع عبدالله السعيد، صانع ألعاب النادي الأهلي لنادي الزمالك، قبل حسم موقفه وتجديد عقده للقلعة الحمراء”.

إلى ذلك، حررت اللجنة الحكومية المشكلة من الوزارة لإدارة نادي الزمالك ماليًا، محضرا بقسم شرطة العجوزة ضد مرتضى منصور، بسبب منعهم من دخول النادي ومزاولة أعمالهم.

واتهم المحضر الذي حمل رقم (2241 لسنة 2018)، رئيس نادي الزمالك، بإصدار أوامر لحرس النادي بمنعهم من الدخول لممارسة عملهم.

بدوره أحال قسم شرطة العجوزة البلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق فيه واستدعاء المسؤولين عن ذلك خلال الساعات المقبلة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شكلت لجنة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات التي تجريها في القضية رقم (420 لسنة 2018).