النادي الأهلي المصري يحصل على توقيع رامي صبري مدافع إنبي 3 سنوات

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بحسم صفقة المدافع الذي طلبه حسام البدري المدير الفني للفريق لتدعيم صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وحصل النادي الأهلي على توقيع رامي صبري مدافع نادي إنبي لمدة 3 سنوات مقبلة، بناءً على رغبة حسام البدري، المدير الفني للفريق، في حضور علاء عبدالصادق عضو قطاع الكرة بالأهلي.

ويقدّم رامي صبري أداءً جيدًا مع فريقه، خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري، ليلفت أنظار الأهلي إليه، منذ شهر يناير الماضي.

ورفض رامي صبري جميع محاولات إدارة إنبي لتمديد تعاقده، واتفق مع إدارة الفريق البترولي على الانتقال إلى القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي بشكل رسمي.

ومن جانب آخر يتواجد مندوبان من نادييْ دينامو زغرب الكرواتي، ودينامو كييف الأوكراني، في مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام المنتخب البرتغالي، واليوناني، لمتابعة سعد الدين سمير مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي.

وتلقت شركة التسويق الخاصة باللاعب إخطارًا من مندوبي الناديين لمتابعة المدافع الدولي، تمهيدًا لضمه في نهاية الموسم الجاري، لتدعيم صفوفهما.

ويتواجد سعد سمير مع منتخب مصر بمعسكره المغلق في سويسرا، لخوض وديتي البرتغال واليونان يومي 23 و27 مارس الجاري.

وكان اللاعب تلقى عرضًا شفويًا من نادي تشيفلد يونايتد الإنجليزي، ولكنه لم يرتقِ إلى مرحلة الجدية بعدما تمسك مسؤولو النادي الأهلي ببقائه.

وينتهي عقد سعد سمير في نهاية الموسم المقبل، وتسعى الإدارة الحمراء إلى تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، للحفاظ عليه خلال المواسم المقبلة.