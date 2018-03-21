هدف محمد صلاح القادم سيكلف “فودافون” 100 مليون إسترليني

قاد محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1990 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشعبيته في ازدياد، خاصة بعدما سجل هدفه 28 في البريميرليغ و36 هدفًا في 41 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.

وبات صلاح رمزًا لليفربول ومصر، منذ تألقه مع النادي الإنجليزي عقب انضمامه من روما الصيف الماضي، لكن هدفه القادم مع فريق المدرب يورغن كلوب سيجعل مصر كلها تتحدث عنه بشكل أكبر.

إذ أعلنت شركة فودافون مصر للاتصالات أنها ستقدم للعملاء 11 دقيقة مجانًا عن كل هدف يحرزه جناح تشيلسي السابق حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لموقعهم على شبكة الإنترنت، فإن شركة الاتصالات تضم 43 مليون مشترك، مع متوسط سعر مكالمة هاتفية في حوالي 25 قرشًا، وهذا سيكلف الشركة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لكل هدف، لكن يجب على العملاء الاشتراك في خدمة “عالم محمد صلاح” للحصول على هذه الدقائق المجانية.

وصنع اللاعب البالغ عمره 25 عامًا 12 تمريرة حاسمة، قادت ليفربول للمركز الثالث في الدوري ودور الثمانية لدوري الأبطال الذي سيواجه فيه مانشستر سيتي.

وذكرت تقارير صحفية أن أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان تطارد الدولي المصري الذي بات سعره 200 مليون إسترليني.