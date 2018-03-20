خوفًا من الانتقال للنادي الأهلي.. الزمالك يبدأ مفاوضات مع محمد عبدالشافي ومصطفى فتحي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع الثنائي محمد عبدالشافي ومصطفى فتحي، المحترفين في الدوري السعودي؛ للانضمام إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن دخول الأهلي في مفاوضات مع الثنائي.

وفتح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الزمالك السابق، خط اتصال مع محمد عبدالشافي لاعب الفتح السعودي، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية مباريات الموسم الجاري.

ويرغب الزمالك في تدعيم الجبهة اليسرى التي يشغلها حاليًا النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق؛ بسبب إصابة السوري مؤيد العجان، وعدم ظهور أحمد أبوالفتوح بالمستوى المأمول.

ورحب عبدالشافي بالانضمام إلى الزمالك، مؤكدًا أنه وافق في وقت سابق على العودة إلى الفريق الأبيض دون شروط.

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك في تدعيم الفريق بعد الخروج من الكونفدرالية الإفريقية، وخسارة الدوري الممتاز.

وفي نفس السياق، فتح منصور خط اتصال مع مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار إلى التعاون السعودي؛ لمعرفة رأيه في العودة لصفوف الفريق.

وتطرق منصور خلال الاتصال مع فتحي إلى أنباء مفاوضات الأهلي، حيث أكد اللاعب أنه لم يتلقَ أي اتصال من أي مسؤول في الأهلي، خاصة بعد إصابته التي أبعدته حتى نهاية الموسم، مؤكدًا أنه لا يمانع من العودة للزمالك بشرط تقديره ماليًا.

ويلعب فتحي مع التعاون معارًا من الزمالك، ويحق للنادي السعودي شراء مصطفى فتحي نهائيًا، حال دفعه 3 ملايين و600 ألف دولار.