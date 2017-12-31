هل ينتقل لنادي الزمالك؟.. محمد عبدالشافي يقترب من الرحيل عن الأهلي السعودي

أشارت تقارير صحفية إلى أن النادي الأهلي السعودي استقر على بيع محمد عبدالشافي، لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما بات خارج حسابات الأوكراني سيرجى ريبروف، المدير الفني للفريق.

وكان الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة، طالب عبدالشافي، بتحسين مستواه خلال الفترة المقبلة.

وقال الفيصل في تصريحات سابقة لإذاعة “يو إف إم” السعودية تعليقًا على أداء عبدالشافي: “المحليون الموجودون عندنا من أبناء النادي يقدمون مستوى أفضل منه بصراحة، لكن عليه أن يحسن من مستواه”.

في #الاهلي حتى الآن تأكد تغيير محمد عبدالشافي في فترة الانتقالات الشتوية — محمد سعدالله ???????? (@Saadallah05) December 30, 2017

بينما قال محمد سعدالله، الصحفي بصحيفة “الاقتصادية” السعودية عبر تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “في الأهلي -حتى الآن- تأكد تغيير محمد عبدالشافي في فترة الانتقالات الشتوية”.

ورحب مسؤولو الزمالك من قبل، بالأنباء المتداولة عن فسخ التعاقد مع اللاعب السابق بصفوف الفريق الأبيض، إذ اتفق مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مع الجهاز الفني بقيادة نيبوشا على عودة عبد الشافي فورًا لصفوف الفريق، حال رحيله عن نادي أهلي جدة.

يذكر أن محمد عبد الشافي، حصل مع الأهلي على 4 بطولات، هي: الدوري السعودي، وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر.