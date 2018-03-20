موعد مباراة مصر والبرتغال الودية والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب المصري لأول مواجهاته الودية استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018 حيث يخوض مواجهة هامة أمام المنتخب البرتغالي يوم الـ23 من مارس الجاري.

وتأهل المنتخبان إلى كأس العالم روسيا 2018.

وأزيح الستار، أمس الاثنين، عن طائرة خاصة ستنقل منتخب مصر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.

وصممت شركة مصر للطيران بالتعاون مع شركات راعية للمنتخب شكل الطائرة التي تحمل ألوان علم مصر وتتضمن صورًا لعدد من أشهر لاعبي المنتخب وفي مقدمتهم محمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا.

وقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري للعبة خلال حفل بمطار القاهرة اليوم “هذه فكرة غير مسبوقة في مصر والاستعدادات لكأس العالم تسير بشكل رائع”.

حضر الحفل الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر الذي ظهرت صورته على الطائرة وعدد من كبار المسؤولين مثل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وشريف فتحي وزير الطيران المدني.

وتأهلت مصر لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا وتنافس في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الضيافة وأوروغواي والسعودية.

وأعلن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري قائمة اللاعبين المنضمين للمنتخب لمواجهة البرتغال وبعدها اليونان ضمن معسكر إعداد في سويسرا.

وستنطلق المبارة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء يوم الجمعة المقبل، وتنقل على قناة أون سبورت المصرية المفتوحة وقناة أبوظبي الرياضية 1.