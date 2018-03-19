صورة محمد صلاح تزين طائرة خاصة بمنتخب مصر ستحلق إلى روسيا (شاهد)

أًزيح الستار، اليوم الإثنين، عن طائرة خاصة ستنقل منتخب مصر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في يونيو المقبل.

وصممت شركة مصر للطيران بالتعاون مع شركات راعية للمنتخب شكل الطائرة التي تحمل ألوان علم مصر وتتضمن صورًا لعدد من أشهر لاعبي المنتخب وفي مقدمتهم محمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا.

وقال هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري للعبة خلال حفل بمطار القاهرة اليوم: “هذه فكرة غير مسبوقة في مصر والاستعدادات لكأس العالم تسير بشكل رائع”.

حضر الحفل الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر الذي ظهرت صورته على الطائرة وعدد من كبار المسؤولين مثل خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وشريف فتحي وزير الطيران المدني.

وتأهلت مصر لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا وتنافس في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الضيافة وأوروغواي والسعودية.