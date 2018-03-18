مرتضى منصور يُعلن عزمه الاستقالة من رئاسة نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري نيته في التقدم باستقالته من منصبه، وذلك عقب خروج الفريق من دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي بعد الهزيمة بركلات الجزاء.

وقال مرتضى في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: “الزمالك اليوم ودع البطولة بسبب المؤامرة الكبيرة التي قام بها خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ضد النادي، وإهدار 200 مليون جنية من خزينة النادي”.

وأضاف: “وزير الرياضة عمل اللي هو عايزه ودمر الزمالك، وتسبب في خروجه من أفريقيا، بسبب اللجنة المالية اللي دمرت النادي، اللاعيبة بقالها أسبوعين مش عارفة تاخد مستحقاتها، وخروج الفريق من الكونفدرالية طبيعي بسبب اللي بيحصل”.

وتابع منصور ” أنا لا أحمل الجهاز الفني ولاعبي الفريق مسئولية الهزيمة، هناك مؤامرة كبرى ضد النادي، بقيادة خالد عبدالعزيز وهاني العتال وممدوح عباس”.

على جانب آخر هرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من ملعب السلام عقب انتهاء مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبي.

ورفض اللاعبون الاستمرار في أرضية الملعب عقب صافرة حكم المباراة، خوفًا من هجوم الجماهير عليهم.

وشنت جماهير الزمالك هجومًا عنيفًا تجاه أحمد توفيق لاعب وسط الفريق عقب انتهاء المباراة.

وجاء هجوم جماهير الزمالك على أحمد توفيق رغم عدم تواجده في قائمة مباراة بطل إثيوبيا، بسبب أنباء توقيعه للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الزمالك، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على إستاد السلام.