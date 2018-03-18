ولايتا ديتشا الإثيوبي يفجر المفاجأة ويُقصي نادي الزمالك المصري من الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

ودّع نادي الزمالك المصري منافسات الكونفدرالية الأفريقية مبكرًا، بعد خسارته بركلات الترجيح 4-3 أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، المتواضع في إياب الدور الثاني بعدما فاز كل فريق 2-1 على أرضه اليوم الأحد.

وتقدم الزمالك 2-صفر في الشوط الأول بهدفي أحمد مدبولي، أحدهما من ركلة جزاء، وهي النتيجة الكافية للتأهل للدور الثالث للفريق المصري الفائز ببطولة أفريقيا خمس مرات.

لكن عبد الصمد علي لاعب ولايتا ديتشا، قلص الفارق بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 53 في مفاجأة كبيرة، وعلى عكس سير اللعب.

وتعادل الفريقان 3-3 في مجموع المباراتين قبل أن يهدر أيمن حفني ومحمود عبد العزيز “زيزو” ركلتي ترجيح للزمالك، لتنتهي آمال الفريق المصري في مواصلة مشوار البحث عن لقب البطولة لأول مرة.