هل سيعود عبدالله السعيد للمشاركة في مباريات النادي الأهلي المصري بعد تأكد توقيعه للزمالك؟

كشف حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، موقفه من الدفع بعبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر الأول، خلال مباريات الفريق المتبقية في الموسم الحالي بعد عرض مرتضى منصور، رئيس الزمالك، صور توقيع اللاعب للقلعة البيضاء.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الأهلي ومونانا في بطولة أفريقيا: “المجلس قرر بيع عبدالله السعيد أو إعارته، ولكن قرار مشاركته أمر فني يخصني أنا”.

وأضاف: “قرار رحيل السعيد عن الأهلي في نهاية الموسم نهائي لا رجعة فيه، سنبحث هذه الأمور بعد العودة للقاهرة وأنا المسؤول الوحيد عن الجانب الفني الخاص بالدفع باللاعب في المباريات المتبقية في الدوري وكأس مصر”.

وعرض رئيس الزمالك، اليوم السبت، صور توقيع السعيد لنادي الزمالك قبل أن يقوم اللاعب بتمديد عقده مدة موسمين مع الأهلي.

من جانب آخر، أكد البدري أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم أمام مونانا الجابوني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وتأهله للدور المقبل من البطولة.

وقال البدري عقب نهاية المباراة: “الحمدلله على الفوز في مباراة مهمة للغاية، خاصة أنها في بداية المشوار الأفريقي للفريق هذا الموسم والدخول في دور المجموعات”.

وأضاف: “واجهتنا بعض العوامل الصعبة هنا في الجابون، ومنها درجة الحرارة والرطوبة العالية”، مشيرًا إلى أنه لعب بأكثر من خطة على مدار اللقاء.

وتابع: “قررت أن نحضر إلى الجابون قبل المباراة بثلاثة أيام من أجل راحة اللاعبين والتكيف على الأجواء هنا، والحمد لله على الفوز”.

وواصل: “الفوز في مباراة اليوم له إيجابيات كبيرة، كما أنه خطوة مهمة للغاية في بداية مشوارنا بالبطولة، وكان من المهم التأهل”.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على مونانا الجابوني في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب دانجوندجي في إياب دور الـ32، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأحمر بأربعة أهداف نظيفة في ستاد القاهرة.