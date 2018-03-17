النادي الأهلي المصري يبلغ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بثلاثية في مونانا

بلغ الأهلي المصري دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما فاز بسهولة 3-1 خارج أرضه على مونانا الجابوني في إياب دور 32 اليوم السبت.

وكرر الأهلي تفوقه على مونانا بعدما فاز في القاهرة 4-صفر ليتفوق 7-1 في مجموع المباراتين ويتأهل إلى دور الستة عشر الذي يقام بنظام المجموعات.

ومنح ميدو جابر التقدم بهدف للأهلي بتسديدة متقنة بعد ثماني دقائق وأضاف المغربي وليد أزارو، هداف الدوري المصري، الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة.

وقلص ديفيد ماسيمبا الفارق من ركلة حرة قوية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وفي الشوط الثاني استغل وليد سليمان خطأ دفاعيًا وسجّل الهدف الثالث ليقدم الأهلي عرضًا قويًا ويؤكد سعيه لإحراز اللقب للمرة التاسعة بعدما خسر نهائي العام الماضي.