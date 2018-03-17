مؤتمر صفقة القرن.. مرتضى منصور يعرض فيديو وصور توقيع عبدالله السعيد لنادي الزمالك (صور)

عرض المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مقطع فيديو لتوقيع اللاعب عبدالله السعيد نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر على عقود انتقاله للزمالك.

وأعلن مرتضى منصور في مؤتمر صحفي موسع، صباح السبت، بمقر نادي الزمالك أن السعيد وقّع عقود انتقاله للزمالك وحصل على 40 مليون جنيه مقدم التعاقد وأن الشرط الجزائي في عقد السعيد 100 مليون دولار، موجهًا الشكر لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة ونجليه أحمد وأمير مرتضى منصور؛ لحسمهما ضم عبدالله السعيد.

وأشار إلى أن السعيد وقّع على استمارة رغبة اللعب في الزمالك، مؤكدًا أن هذه الصفقة كانت صفقة القرن بالنسبة للفريق الأبيض.

وقال موجهًا رسالة للمستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي: “من يلعب مع الأسد يتحمل وعليك أن تتحمل الشرط الجزائي 100 مليون دولار”.

وأعلن مرتضى أنه سيرد الأموال التي حصل عليها الزمالك من تركي آل الشيخ وتبلغ مليون دولار قيمة صفقة التونسي حمدي النقاز.

وشهدت الصالة المغطاة التي تستضيف المؤتمر الصحفي هتافات مدوية ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد أنه يرحب برحيل لاعبه أحمد توفيق للأهلي قائلاً: “سمعت أن الأهلي حصل على توقيع توفيق، سأعطيكم توفيق ومعه علبة شيكولاتة”.

وشن مرتضى منصور، هجومًا حادًا على وزارة الرياضة وممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادي؛ بسبب تربصهما بالزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، صباح السبت؛ للحديث عن صفقة القرن التي أعلن عن ضمها منذ فترة ولم تكتمل بعد، تجديد الثنائي عبدالله السعيد وأحمد فتحي للأهلي.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي: “الزمالك لن ينكسر؛ فلديه ٤٠ مليون مشجع في مصر، و٩٠ مليونًا في الوطن العربي، ولا مشاكل بيني وبين الدولة، ولكن البعض يحاول تصوير ذلك”.

وأضاف: “الجميع شكك في صفقة عبدالله السعيد لاعب وسط الأهلي، ولكنني خطفته من قلب ناديه وحصلت على توقيعه قبل أن تنقلب الأمور بمؤامرة الوزارة مع إدارة الأهلي”.

وتابع: “تسلمت خزينة النادي ٦٠٠ جنيه، والآن بها ٢٠٠ مليون جنيه، ممدوح عباس دمّر النادي في وجوده ويدمره الآن، إيجار محلات النادي كانت ألف جنيه سنويًا، وهناك صفقات دمرت النادي مثل الغاني أغوغو والآن أصبح إيجار المحل 54 ألف جنيه شهريًا”.

وتابع: “عباس حصل على قرض ٨ ملايين جنيه ولم يفعل به أي شيء، وخسر قضاياه ضد المحلات وفزت بها جميعًا ليحصل الزمالك على مليار جنيه”.

وأعلن مرتضى رفضه إرسال محاضر اجتماعات مجلس الزمالك للجهة الإدارية؛ ردًا على التصرف في أموال النادي، قائلًا: “حصلنا على خطاب من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بإهدار ٢٥٠ مليون جنيه في صفقات أبرمها عباس مثل، مندومو ومحمود سمير وعلاء كمال وخالد سعد وغيرهم”.

وتابع: “عيب ما يقال عنّي من تزوير عضويات، هذه إهانة لمرتضى ومجلسه، لن ألغي العضويات الاستثنائية ولكن سأعرض الأمر على الجمعية العمومية، وإذا وافقت على استمرارها لن يستطيع أحد إلغاءها”.

وأضاف: “عضوية مجدي العتال والد هاني العتال نائب رئيس النادي حاليًا تحمل رقم مسلسل ١١٢ في العضويات المزورة عام 1997 وحكم آخر من محكمة الجنايات يحمل رقم ٤ مسلسل في العضويات المزورة”.