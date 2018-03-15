كالديرون يعيد النادي الإسماعيلي لوصافة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

سجل دييغو كالديرون هدفًا في الشوط الأول ليقود الإسماعيلي للفوز 1-صفر على بتروجيت، واستعادة المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وسدد المهاجم الكولومبي كرة من خارج منطقة الجزاء ليحرز الهدف الوحيد قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول.

وكان من الممكن أن يوسع الإسماعيلي الفارق لولا تألق علي فرج حارس بتروجيت.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 56 نقطة بفارق نقطتين عن مطارده الزمالك صاحب المركز الثالث الذي فاز 4-1 على الرجاء أمس الأربعاء.

وحسم الأهلي بالفعل لقب الدوري قبل ست جولات على النهاية ويتفوق بفارق 19 نقطة على أقرب منافسيه.

وتوقف رصيد بتروجيت عند 36 نقطة بالمركز التاسع.