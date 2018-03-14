جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الرجاء (صورة)

عاد باسم مرسي لهز الشباك بعد عدة أشهر من الصيام وسجل هدفين في فوز الزمالك 4-1 على الرجاء ليستعيد المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطة واحدة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثالث الذي خاض 27 مباراة مع اشتعال الصراع على إنهاء الموسم خلف الأهلي البطل والتأهل لدوري أبطال أفريقيا العام المقبل.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 26 مباراة.

وفي وقت سابق وضع وادي دجلة حدًّا لسلسلة هزائم في آخر ثلاث مباريات ليفوز 1-صفر على الاتحاد السكندري معززًا فرصه في البقاء في الدوري الممتاز.

ورفع دجلة رصيده إلى 29 نقطة في المركز 15 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر بينما يملك الاتحاد 32 نقطة في المركز 12.

وسجل طنطا المتعثر هدفًا قرب النهاية ليفرض التعادل 1-1 على الأسيوطي في وقت سابق اليوم لكنه تراجع إلى منطقة الهبوط.

ويملك طنطا 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي خمس مباريات على نهاية المسابقة.

وتقدم الناميبي بنسون شيلونغو للأسيوطي قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة قريبة المدى. وبدا الأسيوطي في طريقه للفوز حتى انتزع محمود غالي التعادل لطنطا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولدى الأسيوطي 34 نقطة في المركز 11.