باسم مرسي يسجل هدفين بفوز نادي الزمالك على الرجاء.. هكذا أصبح ترتيب الدوري المصري

عاد باسم مرسي إلى هزّ الشباك بعد عدة أشهر من الصيام، وسجل هدفين بفوز نادي الزمالك 4-1 على الرجاء، ليستعيد المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطة واحدة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثالث الذي خاض 27، مباراة مع اشتعال الصراع على إنهاء الموسم خلف الأهلي البطل، والتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا العام المقبل.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 26 مباراة.

ومرَّر مرسي مهاجم منتخب مصر السابق إلى أحمد مدبولي ليفتتح التسجيل بعد أن استدار داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة بعد 12 دقيقة.

وبعد سبع دقائق أخرى وضع مرسي بصمته ليضاعف التقدم من مدى قريب بعد ارتباك أمام المرمى.

وأضاف لاعب الوسط محمود عبد العزيز المنضم في يناير/ كانون الثاني من سموحة الهدف الثالث بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

وازدادت معاناة الرجاء خلال الشوط الثاني مع طرد محمد جبر في الدقيقة 62، قبل أن يختتم مرسي الرباعية بتسديدة قوية مع بقاء ثماني دقائق على النهاية.

وسجل حمادة ناصر هدف تقليص الفارق للرجاء، القابع في مراكز الهبوط بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان، من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي وقت سابق وضع وادي دجلة حدًا لسلسلة هزائم في آخر ثلاث مباريات ليفوز 1-صفر على الاتحاد السكندري معززًا فرصه في البقاء في الدوري الممتاز.

وسجل باتريك مالو القادم من بوركينا فاسو الهدف الوحيد بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

ورفع دجلة رصيده إلى 29 نقطة في المركز 15 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر، بينما يملك الاتحاد 32 نقطة في المركز 12.

وسجل طنطا المتعثر هدفًا قرب النهاية ليفرض التعادل 1-1 على الأسيوطي في وقت سابق اليوم، لكنه تراجع إلى منطقة الهبوط.

ويملك طنطا 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان مع بقاء خمس مباريات على نهاية المسابقة.

وتقدم الناميبي بنسون شيلونغو للأسيوطي قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة قريبة المدى، وبدا الأسيوطي في طريقه إلى الفوز حتى انتزع محمود غالي التعادل لطنطا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولدى الأسيوطي 34 نقطة في المركز 11.