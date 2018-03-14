إعلامي مصري يهدد محمد أبو تريكة بالقبض عليه حال نزوله القاهرة (فيديو)

هدد الإعلامي المصري أحمد موسى، لاعبَ المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، بالقبض عليه حال نزوله أرض الوطن.

وقال موسى خلال إحدى حلقات برنامجه على قناة “صدى البلد”: “إذا جاء أبو تريكة سيتم القبض عليه ولن تسمح الدولة لإرهابي أو فاسد بالبقاء على أرض الوطن”.

وأضاف: “الشقة المملوكة لشركة أبوتريكة تمتلكها حركة حماس، والتحقيقات أثبتت أنه كان يموّل عمليات إرهابية وتظاهرات”، متابعًا: “مين أبوتريكة يعني هو أهم من مبارك؟”.

ولفت إلى أن الأدلة كلها تدين أبوتريكة كما أبلغته مصادر قضائية، مبينًا أن الجميع ينتظر حكم محكمة النقض خاصةً وأن توصية نيابة النقض غير ملزمة للمحكمة.

وألمح اللاعب “أبوتريكة” إلى عودته من جديد إلى البلاد، عقب صدور توصية من نيابة محكمة النقض برفع اسمه من على قوائم الإرهاب.

قريبا ???????????????????????????????????????????????? — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ١٣ مارس، ٢٠١٨

وكانت نيابة محكمة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم من اللاعب المعتزل “أبوتريكة” وإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بوضع اسمه ضمن قائمة شملت 1538 شخصًا على قوائم الإرهاب بالبلاد.