مرتضى منصور عن صفقة القرن وعبدالله السعيد: تلقيت تعليمات من قيادات في الدولة بعدم الحديث (فيديو)

رفض المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإدلاء بأي تفاصيل تتعلق بتعاقد ناديه مع اللاعب عبدالله السعيد، صانع ألعاب الأهلي، الذي جدد عقده مع فريقه خلال الساعات الماضية، بعد ما أثير عن توقيعه للقلعة البيضاء خلال اليومين الماضيين.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: “لا تعليق ويوم السبت المقبل سنعلن كل التفاصيل الخاصة بالصفقات، ومن قبض ومن حضر الصفقات وتوقيع العقود ومن دمر صفقات أندية”.

وبعد إصرار مقدم البرنامج على حتمية القطع بالإجابة عن توقيع عبد الله السعيد للزمالك من عدمه، رد رئيس نادي الزمالك: “لن أتحدث في الموضوع، وتلقيت تعليمات من قيادات في الدولة بعدم الحديث في هذا الأمر حاليًا، تلقيت اتصالات منذ قليل، وأنا رجل دولة أيضًا وأحترم وعودي، وستظهر الحقيقة أمام مصر كلها السبت المقبل، هناك قيادات في مؤسسات محترمة في الدولة سأجلس معها صباح غد الأربعاء، هناك دولة ونادي الزمالك جزء من الدولة”.

وبدأ رئيس الزمالك مداخلته الهاتفية بالتهكم والسخرية من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، قائلًا: “أخشى أن يقوم خالد عبد العزيز بتشكيل لجنة لترامب تدير أمريكا، ويأخذ الأموال التي تتواجد في خزينة البيت الأبيض”، في تعليق منه بمناسبة إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء لوزير خارجيته تيلرسون.

وأثار عبد الله السعيد حالة من الجدل على مدار اليومين الماضيين، بعد الإعلان عن إمكانية انتقاله إلى النادي الأبيض، إلا أن تجديد عقده تم حسمه اليوم بحضور تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي الذي تدخل لإنهاء الأزمة وترضية اللاعب، ليجدد عقده لمدة موسمين قادمين.

وكان وزير الشباب قد شكل لجنة لإدارة نادي الزمالك الأسبوع الماضي، بناء على طلب نيابة الأموال العامة التي تجرى تحقيقاتها بشأن تجاوزات مالية وإدارية في النادي، على خلفية بلاغات تقدم بها ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك سابقًا وآخرون.

في نفس السياق عنف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الإعلامية رشا نبيل – إحدى أشهر الإعلاميات في مصر- أثناء مداخلته معها حينما علقت على صعوبة تصدير مرتضى لما أسمته “رواية الحجز على أموال النادي”، ليغلق الهاتف في وجهها.

وقال رئيس الزمالك في برنامج “مصر النهاردة”، المذاع عبر التلفزيون الرسمي للدولة بالقناة الأولى مساء الثلاثاء إن ناديه يتعرض لما وصفه بالمؤامرة، التي تسعى لتدميره، مشيرًا إلى تسلمه النادي خاويًا من الأموال ثم وصل إلى أرصدة بالملايين.

وذكر مرتضى: “أنا المفروض يتعمل لي تمثال، وأخدت 4 كؤوس ودوري ووصلت لنهائي إفريقيا”، لترد عليه رشا نبيل بتصديره لرواية الحجز على أموال النادي من طرف واحد، ثم يرد: “من غير المقبول أنني حينما أتحدث عن الأمر يكون الموضوع من طرف واحد، النادي في مصيبة وبيدمر.. إنتي طالباني ليه!..أنا عاوز دكر يطلع يرد علي”، ليغلق الهاتف على الهواء.

ورفض رئيس القلعة البيضاء التعليق عبر البرنامج على توقيع اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي لفريقه، مشيرًا إلى أنه تلقى تعليمات من قيادات بالدولة بعدم الحديث في هذا الأمر لحين الجلوس معهم غدًا الأربعاء، قائلاً: “كل التفاصيل مصر هتعرفها يوم السبت المقبل”.

وأثار عبد الله السعيد حالة من الجدل على مدار اليومين الماضيين بعد الإعلان عن إمكانية انتقاله إلى النادي الأبيض، إلا أن تجديد عقده تم حسمه اليوم بحضور تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي الذي تدخل لإنهاء الأزمة وترضية اللاعب ليجدد عقده لمدة موسمين قادمين.