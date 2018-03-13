لجنة إدارة أموال الزمالك تكذّب مرتضى منصور.. والنادي ينسحب من البطولة العربية

أعلنت اللجنة المشكلة من المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، لإدارة الشؤون المالية لـ نادي الزمالك، “للمرة الثانية” رفع الحجز تمامًا عن حسابات النادي.

وأصدرت اللجنة بيانًا قالت فيه: إن رفع الحجز عن أموال النادي جاء وفقًا لقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 مارس 2018.

وكانت اللجنة قد أصدرت بيانًا يوم 8 مارس الماضي قالت فيه: إن مصلحة الضرائب المصرية رفعت الحجز عن أموال نادي الزمالك المودعة في بنك مصر، بعدما توصلت إلى اتفاق مع مرتضى منصور رئيس النادي بجدولة الديون.

وتلقى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إخطارًا من مصلحة الضرائب، يفيد بأنه تم رفع الحجز عن أرصدة حسابات نادي الزمالك لدى البنك بجميع فروعه، اعتبارًا من 8 مارس 2018.

وشددت اللجنة في بيانها على استعدادها التام لصرف أي مبالغ مطلوبة ومستحقة في إطار القرارات الرسمية الصادرة عن اجتماعات مجلس إدارة نادي الزمالك، أو أي متطلبات سريعة تتم من خلال المدير التنفيذي للنادي أو مدير النشاط الرياضي.

وأشار البيان إلى أن وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز خاطب هيئة استاد القاهرة؛ للسماح لنادي الزمالك بالتدريب وخوض المباريات في ملعب العاصمة، على أن تتم تسوية المستحقات المالية لهيئة الاستاد لاحقًا، والأمر نفسه بالنسبة لجميع الاستادات والمنشآت الرياضية في مصر.

بيان اللجنة جاء ردًا على تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي، أمس، والذي أكد أن الحياة توقفت داخل النادي؛ بسبب الحجز على الأرصدة، وعدم وجود سيولة مالية للصرف على اللاعبين والموظفين والإداريين.

يذكر أن اللجنة أعلنت قبل ذلك عن وجود مبلغ 107 ملايين و519 ألف جنيه مصري، لكن بعد سداد بعض المُستحقات المُتأخرة على نادي الزمالك انخفض رصيد النادي إلى 63 مليون جنيه مصري و24 ألف جنيه.

ولم يتأثر رصيد نادي الزمالك بالدولار الأمريكي، حيث ظل على مليون وستمائة وتسعة عشر ألف دولار، ومبلغ 1355 يورو، وشيكات تحت التحصيل بقيمة 9 ملايين و20 ألف جنيه مصري.

البطولة العربية

إلى ذلك، قرر نادي الزمالك الانسحاب من المشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها الصيف المقبل اعتراضًا على مساهمة تركي آل شيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي وراعي البطولة، في صفقة تجديد عقد عبدالله السعيد مع القلعة الحمراء لمدة موسمين.

وأعلن مرتضى منصور انسحاب فريقه من المشاركة في البطولة العربية رغم أن اتحاد الكرة شهد توقيع أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي على عقود المشاركة في البطولة.

وقال منصور في تصريحات صحفية: “قرار الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية اعتراضًا على تدخلات المستشار تركي آل شيخ في الرياضة المصرية ومحاولاته إشعال نار الفتنة بين الأهلي والزمالك وذلك بعدما تدخل الأخير ونجح في إنهاء تجديد تعاقد عبد الله السعيد للأهلي لمدة موسمين”.

وأضاف: “عبدالله السعيد قام بالتوقيع على عقود موثقة بالصوت والصورة لنادي الزمالك سيتم الإعلان عنها في مؤتمر، السبت المقبل”.

وتابع: “مجلس الإدارة منذ توليه يبرم صفقات من أموال النادي لإسعاد الجماهير، في الوقت الذي نقوم فيه بدفع الأموال لجلب الصفقات، يقوم مجلس التعاون الخليجي بدعم النادي المنافس، من أجل ضم لاعبين جدد والتجديد للقدامى”.