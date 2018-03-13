بعد تدخل تركي آل الشيخ.. عبدالله السعيد يُجدد عقده “رسميًا” مع النادي الأهلي المصري (فيديو وصور)

بعد تدخل تركي آل الشيخ.. عبدالله السعيد يُجدد عقده “رسميًا” مع النادي الأهلي المصري (فيديو وصور)

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

توصل مسؤولو النادي الأهلي المصري لاتفاق شبه نهائي؛ لتجديد عقد عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق لمدة 3 مواسم قادمة.

وعقد السعيد جلسة رباعية مع محمود الخطيب رئيس النادي بحضور عبدالعزيز عبدالشافي “زيزو” المدير الرياضي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وحسام غالي قائد الفريق.

وطلب السعيد راتبًا سنويًا قدره 25 مليون جنيه في الموسم، ولكن إدارة الأهلي تحاول تخفيض المبلغ مع وعد من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي بترضية اللاعب.

#عبدالله_السعيد_يتحدث

#عبدالله_السعيد_يتحدث

Posted by Al Ahly SC on Tuesday, March 13, 2018

وحصل السعيد على وعد بالرحيل للدوري السعودي حال تلقيه عرضًا مناسبًا في نهاية الموسم الحالي.

ويسعى الأهلي لوضع حد للجدل حول انتقال عبدالله السعيد للزمالك.

وقلب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية الموازين في الصفقة؛ بعدما تعهد بتكفل الراتب السنوي للسعيد مع الأهلي.

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