ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على إنبي (صورة)

تغلب النادي الأهلي على منافسه إنبي في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري، اليوم الأحد، ليقترب أكثر من الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وسجل أيمن أشرف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة، ليحقق الأهلي فوزه رقم 15 على التوالي في المسابقة.

وأصبح النادب الأهلي بحاجة إلى نقطة فقط من 18 مباراة للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ 40 في تاريخه.

وأحرز الأهلي اللقب 10 مرات في آخر 11 موسمًا، علمًا أن المسابقة توقفت موسمي 2011/2012 و2012/2013.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 53 نقطة، في حين يأتي الزمالك في المركز الثالث وفي جعبته 51 نقطة، ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع بـ 48 نقطة.