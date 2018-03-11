قائد نادي الزمالك المصري يتلقى عرضين سعوديين للرحيل عن القلعة البيضاء

تلقى أحمد توفيق لاعب وسط نادي الزمالك المصري وقائد الفريق، عروضًا رسمية للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأرسل نادي الاتفاق عرضًا رسميًا لتوفيق عن طريق وكيله، وبالفعل وافق اللاعب على العرض “مبدئيًا”، وفي انتظار التفاوض حول التفاصيل المالية.

كما دخل نادي الفيصلي على خط المفاوضات مع توفيق، حيث تلقى وكيله اتصالات من المسؤولين هناك، ولم تصل المفاوضات إلى المرحلة الرسمية.

ويرغب توفيق في الرحيل عن الزمالك؛ بعد عدم مشاركته بشكل أساسي خلال الموسم الجاري سواء مع نيبوشا أو إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق الأبيض.

وينتهي عقد توفيق مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وفتح إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة خطًا للمفاوضات مع أحمد توفيق لتجديد العقد.

توفيق أبلغ إسماعيل يوسف بموافقته على التجديد دون أي شروط مالية، ولكنه يطلب فقط “عدم هجوم مرتضى منصور عليه في وسائل الإعلام”.

وقال توفيق للمشرف العام على الكرة: “لا يصح أن ينتقدني رئيس النادي عقب أي مواجهة أمام الكاميرات، وإن أراد أن يفعل ذلك فيكون داخل غرفة الملابس”.

كانت أزمة شهيرة قد اندلعت العام الماضي بين أحمد توفيق ومرتضى منصور، وهاجم الثنائي بعضهما في وسائل الإعلام، وانتهى الأمر بإيقاف اللاعب.

يذكر أن نادي الزمالك لديه ثلاثة محترفين في الدوري السعودي عن طريق الإعارة، وهم محمود عبدالمنعم “كهربا” مع نادي الاتحاد، وشيكابالا مع الرائد، ومصطفى فتحي مع التعاون.