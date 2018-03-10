النادي الأهلي يكشف موقفه من رحيل أجايي بعد كأس العالم

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري، رفضه رحيل النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا.

ونفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي، موافقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري على رحيل جونيور أجايي في نهاية الموسم الحالي.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أن ما تردد عن موافقة حسام البدري على رحيل اللاعب غير صحيح على الإطلاق، خاصة أنه يعد حاليًا أحد العناصر المميزة في صفوف الفريق.

وأشار مدير الكرة إلى أن أجايي لم تصله أي عروض رسمية لرحيله حتى تتم دراستها، وأن التفكير في تسويقه أمر غير منطقي بالنسبة لإدارة الكرة والجهاز الفني، للحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق.

وأكد عبد الحفيظ أن أجايي يعد أحد اللاعبين المميزين في صفوف الأهلي، وحال تلقيه أي عروض بشكل رسمي ستتم مناقشتها في لجنة الكرة، وفقًا للأطر الرسمية المتبعة لدى قطاع الكرة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

يذكر أن جونيور أجايي أكد لزملائه في الفريق أنه يمتلك عدة عروض احتراف من أوروبا، وأنه استقر على الرحيل عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، كما أكدت الصحف النيجيرية أن اللاعب يمتلك عرضًا من الصين مقابل 18 مليون يورو.

في سياق متصل، قررت محكمة جنح أمن الدولة، بقصر النيل، تأجيل محاكمة 17 عضوًا برابطة “ألتراس أهلاوي”، في اتهامهم بالتجمهر أمام النادي الأهلي لجلسة 14 أبريل.

وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار أحمد مكي، وإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات الكلية، حددت جلسة اليوم لبدء المحاكمة.

وأحالت النيابة 17 من أعضاء “ألتراس أهلاوي” إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بتهمة التجمهر أمام النادي الأهلي واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكي من ضابط شرطة بالإكراه، وحيازة مواد في حكم المفرقعات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات، وحيازة أسلحة بيضاء.

وألقى رجال أمن القاهرة القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادي “فرع الجزيرة” لحضور مباراة لفريق اليد، وحرروا لهم المحضر رقم 4346 جنح قصر النيل لسنة 2017.