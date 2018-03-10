هل يحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري أمام إنبي

سيسعى الأهلي إلى حسم الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عندما يلتقي، غدًا الأحد، مع ضيفه إنبي في افتتاح مباريات الجولة الـ 29 للمسابقة.

ولحسم التتويج يحتاج الأهلي إلى 4 نقاط من مبارياته المتبقية، لكن الفوز على إنبي، غدًا، سيمنحه اللقب إذا ما فشل المصري صاحب المركز الرابع في تحقيق الفوز في هذه الجولة.

وإذا ما فاز الأهلي، غدًا، فإنه سيرفع رصيده إلى 75 نقطة، وسيضمن التفوق في هذه الحالة أيضًا على المطاردين المباشرين، الإسماعيلي والزمالك.

وفي هذه الجولة أيضًا سيتمسك الرجاء بأمل البقاء في دوري الأضواء، بعد أن تحسنت نتائجه في آخر 6 مباريات لم يعرف خلالها طعم الهزيمة، عندما يواجه الزمالك.

ووصف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي مواجهة إنبي بأنها مهمة للغاية.

وأضاف عبدالحفيظ: “أهمية المباراة تأتي من منطلق أنها قد تكون نهاية مرحلة الحصول على اللقب وبداية مرحلة أخرى تتمثل في التركيز الشديد في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر على التوازي”.

وقال أحمد أيوب المدرب المساعد للأهلي: “نحتاج إلى التركيز في مباراة إنبي التي يعلم الجميع أهميتها في حسم مسابقة الدوري الممتاز، وأنها مباراة قد ينتج عنها بطولة جديدة للأهلي”.

ويسعى الأهلي للاحتفال رسميًا باللقب 40 لمسابقة الدوري التي انطلقت عام 1948، ويحتفظ صاحب الصدارة برقمها القياسي.

وأضاف أيوب في تصريح لموقع الأهلي الرسمي، “حسم التتويج بلقب الدوري سيمنح اللاعبين راحة نفسية خاصة أن التركيز سينصب وقتها على مسابقتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا”.

وقال خالد متولي مدرب إنبي، إن فريقه لن يكون لقمة سائغة أمام الأهلي.

وأضاف متولي لرويترز: “سنقاتل بأرض الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي والتوفيق بيد الله”.

وتابع: “أحترم الأهلي كثيرًا لأنه يضم مجموعة من أمهر اللاعبين في الدوري المصري، وصفوفي باتت مكتملة وسنقدم مباراة جيدة تليق بنا”.

وسيعود لصفوف إنبي مهاجمه محمد بسيوني بعد التعافي من الإصابة، ومحمود توبة لاعب الوسط بعد انتهاء إيقافه، والمدافع صلاح سليمان الذي عانى من إجهاد عضلي.

وسيسعى المصري لمواصلة نتائجه المبهرة عندما يلتقي، يوم الإثنين، مع الإنتاج الحربي، ويأمل مدربه حسام حسن في الخروج بنقاط المباراة الثلاث؛ لتضييق الخناق على الإسماعيلي والزمالك من أجل الفوز والتقدم للمركز الثاني.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، متأخرًا بـ 5 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني والذي لعب 27 مباراة.

وستقام، يوم الثلاثاء، مباراة واحدة تجمع بين طلائع الجيش ومصر للمقاصة، فيما تقام، يوم الأربعاء، 3 مباريات أهمها لقاء الزمالك مع الرجاء، حيث يأمل إيهاب جلال مدرب الزمالك في استعادة المركز الثاني من الإسماعيلي بدلًا من المركز الثالث الذي يحتله حاليًا فريقه برصيد 51 نقطة من 27 مباراة.

وقال رمضان السيد مدرب الرجاء، إن فريقه ما يزال يتمسك بأمل البقاء في الدوري الممتاز.

وأضاف السيد لرويترز: “يتبقى من عمر المسابقة 5 مباريات مجموع نقاطها 15 نقطة، ولما لا نفوز ونحقق المعادلة الصعبة ونبقى في الأضواء”.

وتابع: “الروح المعنوية العالية لدى اللاعبين ستدفعهم إلى تقديم أداء جيد أمام الزمالك”.

كما يلتقي، الأربعاء، طنطا المهدد بالهبوط مع الأسيوطي سبورت ووادي دجلة مع الاتحاد السكندري.

وتختتم مباريات الجولة، يوم الخميس، بـ 3 مواجهات، فيلتقي الإسماعيلي مع مضيفه بتروجيت، وسموحة مع المقاولون العرب والداخلية مع النصر.