يورغن كلوب: سأعمل على فوز محمد صلاح بـ”البالون دور”

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه يمكن أن يساعد محمد صلاح في تحقيق قفزة وطفرة، وبدلًا من الاكتفاء بلقب أفضل لاعب في أفريقيا، سيجعله ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم “البالون دور”.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: “هل أفريقيا تنتظر الكرة الذهبية؟ ألمانيا كانت تنتظر 500 عام الماضية على ما أعتقد، كل ما يمكننا القيام به للمساعدة، سنحاول. أبحث دائمًا عن مهارات كرة القدم. بغض النظر عن مكان اللاعب”.

ولم يحصل أي لاعب من أفريقيا على الكرة الذهبية، منذ فوز لاعب ليبيريا جورج ويا –الرئيس الحالي لليبيريا- في 1995.

ويعتقد كلوب أن محمد صلاح وزميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، يمكنهما أن يصلا إلى هذا المستوى، والفوز بالكرة الذهبية.

تصريحات كلوب جاءت بعد فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير، وللمرة الخامسة هذا الموسم.

وانتقد كلوب توقيت إقامة بطولة الأمم الأفريقية في الشتاء، قائلًا: “لطالما واجهت مشكلة مع كأس إفريقيا للأمم في فصل الشتاء. نحن نجلب فقط لاعبين جيدين، ولكن نفتقدهم في 5 أو 6 مباريات خلال الموسم، وهو ما يؤثر علينا بالسلب”.

وطالب كلوب بإقامة بطولة الأمم الأفريقية في الصيف قائلًا: “هذا يسهل الأمر على الجميع ويفتح السوق للاعبين الأفارقة”.