مرتضى منصور يخصم 100 ألف جنيه لكل لاعب بنادي الزمالك بسبب حسام حسن

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، غضبه الشديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب مخالفة تعليماته بمقاطعة الثنائي حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، وإبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات لـ”إرم نيوز”: إنّ طائرة العودة من إثيوبيا جمعت فريقي نادي الزمالك والمصري البورسعيدي بعد الانتهاء من خوض منافسات مباريات العودة لدور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر: “لاعبو الزمالك خالفوا قرار الإدارة بمقاطعة حسام وإبراهيم حسن، وتسابقوا على مصافحتهما على متن الطائرة؛ مما أغضب مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، الذي دخل في خلاف شديد من التوأم خلال الفترة الأخيرة وبادروا بالسباب عبر القنوات الفضائية” .

وتابع المصدر: “استقر مرتضى منصور رئيس الزمالك على خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب، بعدما رفضوا تنفيذ تعليماته”.

ووصل الزمالك والمصري البورسعيدي إلى القاهرة على متن طائرة واحدة من إثيوبيا، نظرًا لعدم وجود رحلات مباشرة من تنزانيا إلى مصر، حيث كان المصري يواجه بطل تنزانيا في الكونفدرالية.

وفي سياق آخر، كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب عماد متعب، مهاجم فريق التعاون السعودي، حقيقة وجود مفاوضات من الزمالك لضم اللاعب.

وأكد شوقي بأنه لا توجد اتصالات مع اللاعب من الأساس، وكل ما يتردد في هذا الشأن كلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وكان رئيس نادي الزمالك أعلن عن وجود صفقة من العيار الثقيل خلال الأيام القادمة، دون كشف مزيد من التفاصيل.

ويعقد مسؤولو الزمالك جلسة خاصة مع لاعب وسط الفريق أحمد توفيق خلال الأيام القليلة المقبلة؛ من أجل حسم ملف التجديد للاعب.

وينتهي تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، وهو ما دفع إدارة النادي الأبيض لمفاتحته في ملف التجديد.

وتلقى اللاعب عرضًا للاحتراف في أحد الأندية السعودية عن طريق وكيله. ومن المنتظر أن يصل العرض بشكل رسمي خلال أيام.

كما من المنتظر أن تحسم الجلسة ملف تمديد اللاعب لعقده، أو السماح له بالاحتراف في حالة جدية العرض السعودي، لا سيما أن علاقة اللاعب برئيس النادي على غير ما يرام؛ بسبب علاقته بـ”الوايت نايتس”.