الإسماعيلي يستعيد صدارة ترتيب الدوري المصري بإسقاط النصر

استعاد الإسماعيلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما عدّل تأخره بهدف إلى فوز 3-2 على النصر في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد أبو طالب العيسوي، اليوم الثلاثاء.

وكان الأهلي، حامل اللقب، صعد إلى الصدارة الليلة الماضية بفوزه 3-صفر على غريمه الزمالك خلال لقاء القمة.

لكن بفوزه اليوم، الثالث على التوالي، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 40 نقطة متفوقًا بنقطة واحدة على الأهلي الذي تتبقّى له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب.

وفاجأ “النصر” منافسه، وافتتح التسجيل عبر محمد سعيد، بعد هجمة مرتدة سريعة قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

وانتفض “الإسماعيلي”، الذي قاده العيسوي بعد الرحيل المفاجئ للمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر المنتقل إلى قيادة منتخب أوغندا، مع بداية الشوط الثاني، وتعادل محمد أبو المجد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وبعد ثلاث دقائق فقط تقدّم الكولومبي دييغو كالديرون للإسماعيلي من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من أبو المجد.

وعزّز القائد حسني عبد ربه التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 76، لكن الإسماعيلي عاش لحظات توتر قبل النهاية بعدما قلّص النصر الفارق بهدف سجله محمد هاشم بالخطأ في مرماه قبل ثلاث دقائق على النهاية.

ويملك النصر 13 نقطة ليقبع في منطقة الخطر.

وواصل “طلائع الجيش” عروضه القوية تحت قيادة مدربه الجديد حلمي طولان بالفوز 2-1 على الأسيوطي.

وحقق “طلائع الجيش” فوزه الثالث على التوالي في الدوري، وكان تفوق على الزمالك 1-صفر في الجولة الماضية، ليتسبب في رحيل مدربه نيبوشا يوفوفيتش، ولم يذق طعم الهزيمة في آخر ست جولات.

ورفع فريق “طولان” رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، مقابل 19 لـ”الأسيوطي” في المركز 13.

ووضع عاصم صلاح “طلائع الجيش” في المقدمة من تسديدة قوية في الدقيقة 20، وضاعف صلاح أمين التقدم من علامة الجزاء بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع قلّص شريف دابو الفارق من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.