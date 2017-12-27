مصر.. الإسماعيلي يُعلن رحيل ديسابر لتدريب منتخب أوغندا

أعلن النادي الإسماعيلي المصري، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني، عن قيادة الفريق الكروي الأول.

وأكد المدرب لرئيس النادي خلال اجتماع مجلس الإدارة مساء الأربعاء، أنه متمسك بالعرض الذي تلقاه لتدريب أوغندا.

رحيل ديسابر، جاء بعد فوز الفريق على الرجاء بخماسية نظيفة، وتصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة بفارق سبع نقاط عن النادي الأهلي الذي مازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

وأصدر النادي الإسماعيلي بيانًا قال فيه: “مجلس الإدارة وافق على رحيل المدرب الذي أبلغنا رغبته في خوض تجربة التدريب الدولي مع منتخب أوغندا”.

وأضاف الإسماعيلي في بيانه: “حاولت الإدارة ساعية للإبقاء على المدرب وإثنائه عن قراره بالرحيل لكنه تمسك برغبته، ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد مستمر للبحث عن بديل لقيادة الفريق في الفترة المقبلة لخلافة ديسابر”.

ويلعب الإسماعيلي ضد النصر يوم السادس من شهر يناير المقبل ضمن مباريات الجولة 17 للدوري المصري.