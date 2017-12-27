النادي الإسماعيلي يعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري بخماسية في الرجاء (فيديو)

عزّز النادي الإسماعيلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصارًا ساحقًا وتغلب على ضيفه الرجاء 5 / صفر اليوم الأربعاء، في المرحلة السادسة عشرة، والتي افتتحت في وقت سابق اليوم بتعادل إنبي مع النصر 1 / 1 .

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان ، بينما تجمّد رصيد الرجاء عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي، ثم أمطر الإسماعيلي شباك ضيفه بخمسة أهداف في الشوط الثاني، سجلها محمد صادق، وإبراهيم حسن (هدفين) ودييغو كالديرون وموسى كامارا.

واكتفى “إنبي” بحصد نقطة واحدة من مباراته أمام النصر حيث تعادل معه 1 / 1 في وقت سابق اليوم.

وافتتح “إسلام عيسى” التسجيل للنصر بهدف في الدقيقة 42، ثم أدرك محمد مجدي التعادل لـ”إنبي” من ضربة جزاء في الدقيقة 57 .

ورفع “إنبي” رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، مقابل 13 نقطة للنصر في المركز السادس عشر.