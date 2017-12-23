الإسماعيلي يقسو على المقاصة برباعية ويعزز صدارته في ترتيب الدوري المصري

عزز الإسماعيلي صدارته للدوري المصري الممتاز، بعدما اكتسح مصر المقاصة 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة 15 من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضًا فوز الداخلية على طنطا 2 / 1.

وأنهى الإسماعيلي الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها إبراهيم حسن وكريم بامبو ومحمد فتحي في الدقائق 13 و18 و37.

وفي الشوط الثاني، أضاف إسلام عبد النعيم الهدف الرابع للإسماعيلي في الدقيقة 75 قبل أن يسجل بولان فوافي هدف حفظ ماء الوجه للمقاصة في الدقيقة 84.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد مصر المقاصة عند 19 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن هذا الفوز هو العاشر للإسماعيلي هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع ، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة للمقاصة هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.

وفي المباراة الثانية، حوّل فريق الداخلية تأخره بهدف أمام مضيفه طنطا إلى فوز 2 / 1.

وتقدم طنطا بهدف سجله التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 25 وتعادل محمد شعبان زيكا للداخلية في الدقيقة 61 قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة 73.

ورفع الداخلية رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف بتروجت، وتوقف رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف أمام الاتحاد السكندري.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع للداخلية هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس ، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لطنطا هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في سبع.