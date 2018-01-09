أزمة بين مرتضى منصور ومدرب نادي الزمالك بعد خسارة مباراة الأهلي

اشتعلت أزمة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وإيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي الذي تولى المهمة بداية من لقاء النادي الأهلي بالأمس خلفًا لنيبوشا الذي رحل بسبب سوء النتائج في الدوري العام.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”،إن إيهاب جلال أصيب بحالة من الغضب الشديد بسبب تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي، بالأمس، عقب الهزيمة أمام الأهلي، والتي قال فيها أنه قرر عرض رباعي الفريق باسم مرسي وأحمد الشناوي وعلي جبر وحازم إمام للبيع في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا “.

كان رئيس الزمالك أعلن بيع الرباعي، في تصريحات تلفزيونية، عقب خسارة الفريق أمام الأهلي معللًا الأمر بأنهم سبب الهزيمة.

وقدم الرباعي مستويات سيئة للغاية أمام الأهلي.

وأضاف المصدر أن” إيهاب جلال تواصل مع مرتضى وطلب منه عدم التدخل في الأمور الفنية الخاصة بالفريق، كما تم الاتفاق عليه قبل توقيع العقود الرسمية”.

وتابع المصدر “جلال أبلغ مرتضى اعتراضه ورفضه لقرار الاستغناء عن رباعي الفريق؛ لانه تعدٍ واضح على حقوقه كمدير فني للفريق، والذي يملك بمفرده تحديد من يرغب في رحيله أو استمراره”.

وأردف المصدر “إيهاب أكد لرئيس الزمالك أنه متمسك باستمرار الشناوي وجبر وباسم وحازم، وأنه سيعمل على تطوبر مستواهم الفني خلال الفترة المقبلة؛ خاصة أن وجودهم في الفريق مهم جدًا، بسبب عامل الخبرة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين صغار السن والجدد .

وتابع المصدر أن”إيهاب جلال طلب من مرتضى منصور التنسيق مع الجهاز الفني لتحديد الصفقات الجديدة، التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا”.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عقب هزيمة فريقه أمام الأهلي أنه قرر الاستغناء عن الرباعي باسم مرسي وحازم إمام وعلي جبر وأحمد الشناوي؛ بسبب سوء مستواهم الفني، وحملهم مسؤولية الهزيمة أمام القلعة الحمراء .

على جانب آخر أكد أيمن حافظ مدير الكرة في نادي الزمالك، أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق، لم يطلب ضم نانا بوكو من نادي مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف في تصريحات إذاعية “سوف نعقد جلسة خاصة مع إيهاب جلال لوضع خطة الفريق في الفترة المقبلة، سواء اللاعبين الراحلين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة بالإضافة إلى التدعيمات المنتظرة”.

وعن حمدي النقاز قال: “اللاعب التونسي وصل القاهرة والمفاوضات معه وصلت إلى مرحلة حاسمة، واقتربت الآراء بشكل كبير، واقترب الاتفاق على المقابل المالي المنتظر ليرتدي القميص الأبيض في يناير”.