مباراة الأهلي والزمالك.. تقدم أحمر والحكم يحتسب ركلتي جزاء (فيديو)

سجل مؤمن زكريا التسجيل مبكرًا في مباراة القمة التي تجمع الزمالك والأهلي في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري.

واستغل مؤمن زكريا تمريرة متقنة من زميله وليد سلمان الذي مرر من الجهة اليمنى إلى مؤمن زكريا الخالي من الرقابة ليسجل في الشباك في الدقيقة الثالثة.

يشار إلى أن الزمالك لم يحقق أي فوز على الأهلي منذ العام 2007، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراة، مقابل 36 للأهلي في المركز الثاني من 15 مباراة.

ويقود الزمالك المدرب الجديد إيهاب جلال، الذي تم تعيينه خلفًا للمقال المونتنيغري نيبويشا يوفوفيتش.

يشار إلى أن هذه المباراة الأخيرة لمؤمن زكريا مع الأهلي الموسم الحالي، إذ سيرحل للأهلي السعودي على سبيل الإعارة.

وفشل باسم مرسي في ترجمة جزاء حصل عليها الزمالك إلى هجف في الدقيقة 33.

وارتكب مؤمن زكريا خطأ على حازم محمد إمام ليحتسب الحكم الإيطالي دافيدي ماسا ركلة جزاء تقدم باسم مرسي لتنفيذها.

ونجح محمد الشناوي في التصدي للكرة وإبعادها عن مرماه ليبقي النتيجة 1/0 حتى تسديد الركلة.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد تدخل حارس الزمالك أحمد الشناوي على مؤمن زكريا ليقرر الحكم ركلة جزاء قي الدقيقة 42.

وسدد عبدالله السعيد في أعلى المرمى ليتقدم الأهلي 2/0 قبل نهاية الشوط الأول.

حطها السعيد ابن السعيييييد pic.twitter.com/sNCCegc9kH — Ahly Media (@ASCmediia) ٨ يناير، ٢٠١٨

ونجح المهاجم المغربي وليد أزارو في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 54 بعد أن تلقى تمريرة رائعة من زميله وليد سلمان ليددها جميلة في مرمى الزمالك.